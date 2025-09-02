Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

На семитысячнике россиянка провела 21 день. На опубликованных кадрах видно сломанную оранжевую палатку, внутри которой лежит путешественница. Женщина не выжила.
Ранее блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила о намерении запустить дрон к застрявшей Наговициной. 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.Читать дальше