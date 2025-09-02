Ричмонд
Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

Поднявшийся к пику Победы на горе в Киргизии дрон зафиксировал состояние альпинистки Натальи Наговициной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На семитысячнике россиянка провела 21 день. На опубликованных кадрах видно сломанную оранжевую палатку, внутри которой лежит путешественница. Женщина не выжила.

Ранее блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила о намерении запустить дрон к застрявшей Наговициной. 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.

