В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Среди пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом на Мичуринском проспекте на западе Москвы двое детей, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Мосгортрансе сообщили РИА Новости, что автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять человек.

«По предварительным данным, в районе Мичуринского проспекта, Олимпийской деревни, дом 25 водитель автомобиля Suzuki при перестроении совершил столкновение с попутно следовавшим рейсовым автобусом. В результате дорожной аварии три пассажира автобуса, в том числе двое детей, получили травмы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, предварительно, водитель легковушки при осуществлении маневра не предоставил преимущество ехавшему прямо автобусу, перестроился в одну с ним полосу и столкнулся.