В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей

«По предварительным данным, в районе Мичуринского проспекта, Олимпийской деревни, дом 25 водитель автомобиля Suzuki при перестроении совершил столкновение с попутно следовавшим рейсовым автобусом. В результате дорожной аварии три пассажира автобуса, в том числе двое детей, получили травмы», — говорится в сообщении.