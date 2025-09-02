В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали двое детей

Ранее в Мосгортрансе сообщили РИА Новости, что автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять человек.
«По предварительным данным, в районе Мичуринского проспекта, Олимпийской деревни, дом 25 водитель автомобиля Suzuki при перестроении совершил столкновение с попутно следовавшим рейсовым автобусом. В результате дорожной аварии три пассажира автобуса, в том числе двое детей, получили травмы», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, предварительно, водитель легковушки при осуществлении маневра не предоставил преимущество ехавшему прямо автобусу, перестроился в одну с ним полосу и столкнулся.