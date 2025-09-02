Отец убил сына-геймера во время ссоры из-за онлайн-игры

В Свердловской области суд приговорил отца к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы после того, как он смертельно ранил своего 29-летнего сына во время ссоры, возникшей из-за онлайн-игры. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, трагедия развернулась майской ночью в Пышминском районе. 29-летний Иван (имя изменено) громко и с использованием нецензурной лексики проводил время в онлайн-игре, чем мешал родителям уснуть.
Когда отец зашел в комнату сына, чтобы сделать замечание, тот набросился на него с кулаками, избил и начал угрожать убийством. Мать, которая пыталась вмешаться в конфликт, также пострадала. Родители рассказали, что такое агрессивное поведение сына после проигрышей не было редкостью.
Как уточняет пресс-служба судов Свердловской области, после драки глава семейства ушел осматривать побои на кухню. Вскоре туда пришел и сын с ножом в руке. Мужчина заметил это в зеркале и тоже схватил со стола нож, которым ударил оппонента в грудь и лобную часть головы, после чего потерпевший скончался.
Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве. Однако суд пересмотрел дело и, не согласившись с обвинением, переквалифицировал его на «Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны». Были приняты во внимание агрессивное поведение сына во время инцидента, его прежние нападения на родителей, а также то, что подсудимый реально воспринимал угрозу.
Осужденному назначили 1 год и 2 месяца ограничения свободы. Ему запрещено покидать Пышминский район и менять место жительства без разрешения, а также назначено ежемесячно отмечаться в полиции. Из-под стражи мужчину освободили прямо в зале суда.