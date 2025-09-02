МЧС вторые сутки ищет в горах Сочи альпиниста, пропавшего без снаряжения и припасов

По информации SHOT, 29 августа Сергей Мельников повел женщину и ее отца по Черничной тропе — популярному однодневному маршруту по склонам хребта Аибга в Красной Поляне. Группа не брала с собой снаряжения, необходимого для ночевки в горах.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе курорта «Роза Хутор», Сергей Мельников является сотрудником их фотослужбы и отправился в поход в свой выходной.
Туристы не вернулись к назначенному времени. Только на следующий день они смогли спуститься самостоятельно, но уже без гида. Они рассказали, что заблудились и были вынуждены заночевать в горах без спальников. Они также рассказали, что Мельников был крайне уставшим, отстал от группы еще в начале пути и потерялся. SHOT пишет, что позже Сергей Мельников смог связаться с другими альпинистами. Он сообщил, что вынужденно остается ночевать на хребте, но после этого связь с ним пропала. На сегодняшний день это его четвертая ночь в горах без снаряжения и припасов.
В пресс-службе ЮРПСО МЧС России отметили, что группа туристов не регистрировалась перед выходом на маршрут. Поисковые работы ведутся на высоте более 1700 метров и на данный момент следов пропавшего не обнаружено. К операции от отрядда привлечены 10 человек и 3 единицы техники.