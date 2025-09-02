Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС вторые сутки ищет в горах Сочи альпиниста, пропавшего без снаряжения и припасов

В сочинских горах четвертые сутки без снаряжения и еды находится 58-летний альпинист Сергей Мельников, отставший от группы. Попытки МЧС найти его на хребте Аибга пока не увенчались успехом.

Источник: РИА "Новости"

В горах Сочи спасатели МЧС ведут поиск 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова, который, по данным телеграм-канала SHOT, четвертые сутки выживает на хребте Аибга без запасов еды, воды и спального мешка.

По информации SHOT, 29 августа Сергей Мельников повел женщину и ее отца по Черничной тропе — популярному однодневному маршруту по склонам хребта Аибга в Красной Поляне. Группа не брала с собой снаряжения, необходимого для ночевки в горах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе курорта «Роза Хутор», Сергей Мельников является сотрудником их фотослужбы и отправился в поход в свой выходной.

Туристы не вернулись к назначенному времени. Только на следующий день они смогли спуститься самостоятельно, но уже без гида. Они рассказали, что заблудились и были вынуждены заночевать в горах без спальников. Они также рассказали, что Мельников был крайне уставшим, отстал от группы еще в начале пути и потерялся. SHOT пишет, что позже Сергей Мельников смог связаться с другими альпинистами. Он сообщил, что вынужденно остается ночевать на хребте, но после этого связь с ним пропала. На сегодняшний день это его четвертая ночь в горах без снаряжения и припасов.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России отметили, что группа туристов не регистрировалась перед выходом на маршрут. Поисковые работы ведутся на высоте более 1700 метров и на данный момент следов пропавшего не обнаружено. К операции от отрядда привлечены 10 человек и 3 единицы техники.