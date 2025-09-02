МЧС вторые сутки ищет в горах Сочи альпиниста, пропавшего без снаряжения и припасов

Туристы не вернулись к назначенному времени. Только на следующий день они смогли спуститься самостоятельно, но уже без гида. Они рассказали, что заблудились и были вынуждены заночевать в горах без спальников. Они также рассказали, что Мельников был крайне уставшим, отстал от группы еще в начале пути и потерялся. SHOT пишет, что позже Сергей Мельников смог связаться с другими альпинистами. Он сообщил, что вынужденно остается ночевать на хребте, но после этого связь с ним пропала. На сегодняшний день это его четвертая ночь в горах без снаряжения и припасов.