Появилось видео побега двух арестантов из СИЗО на Урале

Как сообщается в подписи к видео в Telegram-канале комитета, 1 сентября 2025 года двое преступников, осужденных по статьям 30 ч. 1 и 205 ч. 2 УК РФ (за планирование террористического акта), совершили побег из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге (статья 313 ч. 2 УК РФ). В настоящее время они находятся в федеральном розыске.