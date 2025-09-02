Появилось видео побега двух арестантов из СИЗО на Урале

Как сообщается в подписи к видео в Telegram-канале комитета, 1 сентября 2025 года двое преступников, осужденных по статьям 30 ч. 1 и 205 ч. 2 УК РФ (за планирование террористического акта), совершили побег из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге (статья 313 ч. 2 УК РФ). В настоящее время они находятся в федеральном розыске.
На кадрах видно, как два мужчины бегут по тротуару одной из городских улиц.
Подчеркивается, что сбежавшие, 24-летние Иван Корюков из Кировграда и Александр Черепанов из Нижних Серег одеты в темную одежду и прячут лица под головными уборами. Любую информацию об их местонахождении просят сообщать по телефону доверия областного УФСБ России, в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области или в ближайшее отделение полиции.