Операцию по спасению Наговициной прекратили

«Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории [пика] Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов» — объяснил Кубатов.