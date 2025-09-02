Операцию по спасению Наговициной прекратили

Местность сегодня дважды осмотрели с беспилотника. Все спасательные операции решено прекратить.
«Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории [пика] Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов» — объяснил Кубатов.
Пик Победы (7439 м) является одной из высочайших вершин Центральной Азии и считается сложным для восхождения даже для опытных альпинистов.
Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы 12 августа. Как рассказал телеграм-каналу Shot участник экспедиции Илья Храбров, женщина успешно поднялась на вершину горы, однако при спуске один из трех участников сорвался и увлек Наговицину за собой. В результате чего альпинистка получила перелом ноги и не смогла идти дальше.
Товарищи установили для нее палатку и продолжили спуск. В группе также были альпинисты из Италии и Германии.
Первую помощь ей оказал напарник Роман Мокринский. На следующий день к ней вернулись альпинисты из Италии и Германии. Они принесли спальный мешок, горелку, газовый баллон и питание, однако при спуске итальянец Лука Синигилья погиб из-за обморожения.
Успехом не увенчались и попытки эвакуировать Наговицыну с помощью вертолета. Позднее спасательную операцию приостановили из-за ухудшения погодных условий.
Спустя еще неделю эксперты киргизского МЧС предположили, что альпинистка погибла, и операцию по ее спасению прекратили. 27 августа ведомство официально признало россиянку пропавшей без вести.
Материал дополняется.