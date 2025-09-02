Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операцию по спасению Наговициной прекратили

Признаков жизни альпинистки Наталья Наговициной, застрявшей на пике Победы, нет, сообщил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Источник: РБК

Местность сегодня дважды осмотрели с беспилотника. Все спасательные операции решено прекратить.

«Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории [пика] Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов» — объяснил Кубатов.

Пик Победы (7439 м) является одной из высочайших вершин Центральной Азии и считается сложным для восхождения даже для опытных альпинистов.

Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы 12 августа. Как рассказал телеграм-каналу Shot участник экспедиции Илья Храбров, женщина успешно поднялась на вершину горы, однако при спуске один из трех участников сорвался и увлек Наговицину за собой. В результате чего альпинистка получила перелом ноги и не смогла идти дальше.

Товарищи установили для нее палатку и продолжили спуск. В группе также были альпинисты из Италии и Германии.

Первую помощь ей оказал напарник Роман Мокринский. На следующий день к ней вернулись альпинисты из Италии и Германии. Они принесли спальный мешок, горелку, газовый баллон и питание, однако при спуске итальянец Лука Синигилья погиб из-за обморожения.

Успехом не увенчались и попытки эвакуировать Наговицыну с помощью вертолета. Позднее спасательную операцию приостановили из-за ухудшения погодных условий.

Спустя еще неделю эксперты киргизского МЧС предположили, что альпинистка погибла, и операцию по ее спасению прекратили. 27 августа ведомство официально признало россиянку пропавшей без вести.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
Читать дальше