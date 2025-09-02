Ричмонд
Осужденные за попытку поджечь военкомат сбежали из СИЗО через кладбище

Арестованные по обвинению в подготовке поджога военкомата заключенные могли осуществить побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге через кладбище, сообщил источник РБК.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Фигуранты — Иван Корюков и Александр Черепанов — вскрыли камеру, где ждали этапирования, и вылезли на крышу. Затем они перебрались на здание Екатеринбургской епархии и выбрались в город через соседнее кладбище.

Вскоре появились кадры с осужденными. На них два человека в гражданской одежде ходят по улицам города, в руках одного из них пакет.

В Антитеррористической комиссии Свердловской области особыми приметами сбежавших назвали темную одежду. По информации ведомства, преступники могут прикрывать лицо кепкой, которая видна на голове одного из сбежавших.

Корюков и Черепанов находились под стражей с мая 2023 года после задержания при попытке поджога военкоматов. При себе у подозреваемых была канистра с бензином.

В октябре 2024 года суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса. Осужденных должны были этапировать в колонию строгого режима перед побегом. После него МВД объявило заключенных в федеральный розыск.