При детонации дрона ВСУ пострадали три жительницы Белгородской области

«В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом. Пострадали три сотрудницы. Бригадой СМП они доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал он.
После оказания необходимой помощи их продолжат лечить амбулаторно.
Гладков добавил, что в здании повреждены фасад и остекление. Кроме того, от удара второго БПЛА получил повреждения служебный автомобиль.
Украинские боевики ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.