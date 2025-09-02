В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор» Алымов

Конструкторское бюро «Мотор» было создано 7 апреля 1961 года и на данный момент входит в структуру АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) и принадлежит госкорпорации «Роскосмос». Оно считается одним из ключевых звеньев российской космической отрасли. Предприятие специализируется на разработке и производстве наземного оборудования для ракетно-космических комплексов. В 2008 году КБ «Мотор» было присоединено к ФГУП ЦЭНКИ. Сегодня предприятие участвует в обеспечении запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара».