На пике Победы завершены спасательные работы по поиску Наговициной

«Спасательные операции по поиску Натальи Наговициной были отменены», — написал Кубатов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, решение было принято после двух масштабных обследований местности с помощью беспилотников, которые не выявили никаких признаков жизни. Кубатов подчеркнул, что власти Киргизии не могут рисковать жизнями спасателей из-за экстремальных погодных условий и технической невозможности безопасной посадки вертолета на такой высоте.