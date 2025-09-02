У подростка в Москве мошенники выманили восемь миллионов

В столичном СК сообщили о расследовании дела по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении мужчины, который выманил у подростка восемь миллионов рублей.
В сообщении говорится о том, что девушке-подростку из Москвы еще в конце 2024 года поступило несколько телефонных звонков от, якобы, сотрудников правоохранительных органов, которые сообщили следующее:
-… ее родители могут быть привлечены к уголовной ответственности, а также что их денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, могут похитить. Чтобы избежать потери денег, обманутая девушка передала лично и перевела на счета злоумышленников денежные средства на общую сумму свыше 8 млн рублей, — говорится в публикации.
В итоге благодаря слаженной работе следователей и других правоохранительных органов один из членов преступной группировки задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия. Во время обыска у подозреваемого изъяли технические устройства, большое количество сим-карт. Сейчас следователи устанавливают владельцев счетов, куда похищенные деньги переводились, а также других участников схемы.