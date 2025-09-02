Федерация альпинистов Киргизии прекратила операцию по спасению Наговициной

Операция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной прекращена. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Федерации альпинистов Киргизии.
В этот же день эксперты с помощью дрона провели тщательный визуальный осмотр места, где расположена палатка Наговициной, из базового лагеря «Южный Иныльчек». Высотный дрон поднимался в воздух дважды. Аппарат не выявил признаков жизни в палатке, и с этого момента поиски Наговициной официально прекращаются, сообщил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов.
Все видеозаписи осмотра, сделанные беспилотником, передадут сыну альпинистки.
— В истории (пика) Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не могли рисковать жизнью спасателей-альпинистов, — отдельно подчеркнул Кубатов.
Он добавил, что киргизская сторона сделала все возможное для спасения россиянки, но экстремальная высота, тяжелые погодные условия и физическое состояние спасателей не позволили достичь желаемых результатов, передает ТАСС.
О смерти Наговициной стало известно 2 сентября. Очередной дрон смог подняться на высоту 7100 метров, где находится ее палатка. За семь минут съемки альпинистка не подала признаков жизни. На склоне россиянка провела ровно 21 день.
47-летняя альпинистка получила травму на горе 12 августа. Ее напарник оказал женщине первую помощь и отправился в лагерь за подмогой. На следующий день к ней пытались пробиться два иностранных альпиниста, но из-за усталости и плохой погоды им не удалось спасти россиянку. Женщину укутали в спальник и оставили дожидаться спасателей. 17 августа на помощь Наговициной вылетел вертолет с группой спасателей, однако при подлете к месту он попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.
1 сентября российская телеведущая Виктория Боня сообщила, что к застрявшей на пике Наталье Наговициной направят дрон. Позже стало известно, что последние кадры с палаткой альпинистки показала именно Боня.