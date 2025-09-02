Федерация альпинистов Киргизии прекратила операцию по спасению Наговициной

47-летняя альпинистка получила травму на горе 12 августа. Ее напарник оказал женщине первую помощь и отправился в лагерь за подмогой. На следующий день к ней пытались пробиться два иностранных альпиниста, но из-за усталости и плохой погоды им не удалось спасти россиянку. Женщину укутали в спальник и оставили дожидаться спасателей. 17 августа на помощь Наговициной вылетел вертолет с группой спасателей, однако при подлете к месту он попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.