Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию

Согласно публикации, пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. После предупредительного выстрела один из нарушителей сдался, а второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74.
Ранее сообщалось, что минимум 25 мужчин погибли на Украине после задержания военкомами ТЦК. Правоохранители сообщают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение, в остальных — обострение хронических заболеваний или самоубийства, отрицая насилие. Однако родственники погибших не верят этим объяснениям, утверждая, что их близких убили.