Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию

Ранее сообщалось, что минимум 25 мужчин погибли на Украине после задержания военкомами ТЦК. Правоохранители сообщают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение, в остальных — обострение хронических заболеваний или самоубийства, отрицая насилие. Однако родственники погибших не верят этим объяснениям, утверждая, что их близких убили.