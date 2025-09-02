Ричмонд
Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию

Украинские пограничники застрелили мужчину при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Согласно публикации, пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. После предупредительного выстрела один из нарушителей сдался, а второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74.

Ранее сообщалось, что минимум 25 мужчин погибли на Украине после задержания военкомами ТЦК. Правоохранители сообщают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение, в остальных — обострение хронических заболеваний или самоубийства, отрицая насилие. Однако родственники погибших не верят этим объяснениям, утверждая, что их близких убили.