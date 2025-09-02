Под Рязанью сняли режим ЧС после мощного взрыва на заводе

Как сообщал Life.ru, 15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе прогремел сильный взрыв в производственном цехе, за которым последовал пожар. Предварительно, причиной стала детонация боеприпаса. Количество раненых при взрыве достигло 153 человек. На заводе уже происходил взрыв в 2021 году — тогда погибли 17 человек.