Парламент Республики Сербской избрал новое правительство

Босния и Герцеговина объявила о желании выйти из состава Югославии в 1992 году, в стране началась ожесточенная война. После нескольких лет сражений было подписано мирное соглашение, образовались три территории — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Государством руководит президиум, состоящий из трех представителей: по одному — от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).