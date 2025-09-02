Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Республики Сербской избрал новое правительство

Депутаты Народной скупщины Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) избрали новое правительство во главе с бывшим министром сельского хозяйства Савой Миничем. Это произошло в прямом эфире, трансляцию вело государственное радио и телевидение страны (РТРС).

Большинство действующих министров сохранили свои рабочие места.

Депутаты Народной скупщины Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) избрали новое правительство во главе с бывшим министром сельского хозяйства Савой Миничем. Это произошло в прямом эфире, трансляцию вело государственное радио и телевидение страны (РТРС).

«“За “проголосовали 50 депутатов. В новом составе кабмина три новых министра и 12 — из предыдущего созыва”, — следует из трансляции. Из всех министров в России наиболее известен глава энергетической отрасли и горного дела Петар Джокич, сохранивший свой пост.

В ходе представления своей программы депутатам кандидат на пост председателя правительства подчеркнул, что новый кабинет министров РС БиГ намерен следовать конституционному строю. В полном соответствии с Дейтонским мирным соглашением 1995 года, закрепившим права и компетенции Республики Сербской.

Босния и Герцеговина объявила о желании выйти из состава Югославии в 1992 году, в стране началась ожесточенная война. После нескольких лет сражений было подписано мирное соглашение, образовались три территории — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Государством руководит президиум, состоящий из трех представителей: по одному — от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

Страна считается пророссийской. По мнению многих политологов, сейчас Евросоюз оказывает серьезное давление для строительства унитарного государства Боснии и Герцеговины, а Республика Сербская не вписывается в проект, передает «Национальная служба новостей». В конце августа президент страны Милорад Додик заявил о намерении приехать в Москву в ближайшее время, отмечает RT.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше