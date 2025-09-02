Стали известны шокирующие подробности убийства женщины- «дюймовочки»

Мать убитой в Усть-Лабинске Краснодарского края 36-летней женщины- «дюймовочки» Галина рассказала о последней поездке дочери и опровергла слухи о мотивах преступника. Об этом сообщает RT.
Собеседница издания рассказала, что дочь пропала 21 августа, когда уехала на рынок и не вернулась. Камеры записали, как в ее машину сел высокий мужчина.
Перед этим Татьяна заезжала в церковь и помолилась, хотя храм она посещала очень редко, добавила мать.
По ее словам, дочь никого не возила, но мужчина ходил за ней по пятам и просил довезти.
Сообщения некоторых СМИ о том, что мужчина якобы убил россиянку, чтобы отомстить ее отцу, с которым у того более десяти лет назад был общий бизнес и финансовый конфликт, мама убитой опровергла.
Она заявила, что у семьи никогда не было дел с подозреваемым. При этом они были знакомы, так как его тесть, 15 лет назад поставлял сахар в их торговую точку. Но деньги они всегда платили вовремя, и ничего не должны.
Ранее 51-летнего подозреваемого в убийстве задержали. Он сознался в преступлении и показал, где закопал тело женщины в лесу.
