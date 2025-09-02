Трамп отказался снижать пошлины в отношении Индии

1 августа президент Трамп объявил о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров в ответ на продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти. В результате общий размер тарифов на продукцию из Индии, экспортируемую в Соединенные Штаты, достиг 50%, что является одним из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров Вашингтона. В качестве обоснования этих мер американский лидер указал на то, что «индийское правительство прямо или косвенно продолжает импортировать нефть из России».