ВСУ атакуют город Белая Калитва в Ростовской области

По словам очевидцев, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали регион около 22:00. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.
Предварительно, жертв и пострадавших нет. Официальных комментариев от властей региона пока не поступало.
Ранее при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки. На место происшествия выезжали оперативно-спасательные службы региона. Однако в городе ввели режим ЧС после падения неразорвавшегося снаряда ВСУ в квартиру. При атаке пострадали трое взрослых и один ребёнок.