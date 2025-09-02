Ричмонд
ВСУ атакуют город Белая Калитва в Ростовской области

Вечером 2 сентября в небе над городом Белая Калитва в Ростовской области прогремели взрывы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали регион около 22:00. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. Официальных комментариев от властей региона пока не поступало.

Ранее при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки. На место происшествия выезжали оперативно-спасательные службы региона. Однако в городе ввели режим ЧС после падения неразорвавшегося снаряда ВСУ в квартиру. При атаке пострадали трое взрослых и один ребёнок.

