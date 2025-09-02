Стали известны подробности жестокого убийства «кубанской дюймовочки»

Поиски Татьяны продолжались несколько дней с участием более сотни добровольцев. В результате был найден ее автомобиль, а позже — и тело. Как сообщает СК, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый настойчиво просил Татьяну подвезти его. По версии следствия, во время поездки он заставил ее свернуть в безлюдное место, где позже нанес ей множественные удары ножом.