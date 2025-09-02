Стали известны подробности жестокого убийства «кубанской дюймовочки»

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 36-летней Татьяны М., которую из-за небольшого роста близкие называли «дюймовочкой». Женщина пропала 21 августа после поездки на рынок в Усть-Лабинск. Мать погибшей рассказала в беседе с RT подробности случившегося.
Мать погибшей, Галина, рассказала, что ее дочь, казалось, предчувствовала недоброе. Перед тем как поехать на рынок за мясом для котлет своей дочери, Татьяна, которая редко посещала храм, заехала в церковь и помолилась.
Женщина также опровергла информацию о возможном конфликте между их семьей и задержанным, 51-летним Олегом К. По ее словам, они были лишь поверхностно знакомы через бывшего родственника подозреваемого, а финансовых споров между ними не было.
Поиски Татьяны продолжались несколько дней с участием более сотни добровольцев. В результате был найден ее автомобиль, а позже — и тело. Как сообщает СК, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый настойчиво просил Татьяну подвезти его. По версии следствия, во время поездки он заставил ее свернуть в безлюдное место, где позже нанес ей множественные удары ножом.
— Затем переместил тело потерпевшей на заднее сиденье автомобиля, который отвез в район станицы Кирпильской Усть-Лабинского района, избавившись по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины… На следующее утро подозреваемый вернулся на место преступления и переместил автомобиль в лесополосу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской, где его через некоторое время обнаружили местные жители. Там же он закопал тело жертвы, — говорится в сообщении СК.
Подозреваемый полностью признал свою вину и показал, где спрятал тело. Его сводный брат в комментарии RT выразил недоумение произошедшим, охарактеризовав Олега как спокойного человека, и заявил, что не понимает мотивов его поступка, передает RT.
