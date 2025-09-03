Под Киевом ветеран ВСУ расстрелял азербайджанцев: ссора началась из-за ценника

В Киевской области ветеран ВСУ расстрелял двух азербайджанцев — отец выжил, 28-летний сын погиб. Об этом сообщает азербайджанское издание Minval.
По данным издания, мужчина пришёл к отцу и сыну, чтобы купить товар, и потребовал большую скидку, ссылаясь на статус «героя страны». Однако продавцы отказали. Тогда ветеран высказал оскорбление в адрес азербайджанцев, заявив что они «в тылу делают бизнес». После словесной перепалки он ушёл домой и вернулся с оружием, после чего открыл огонь.
Издание сообщает, что 28-летний Исмаил скончался. Его отец, получивший ранения, в настоящее время находится в больнице.
Кроме того, уточняется, что стрелявший уже задержан правоохранительными органами. Однако, учитывая его «прошлые заслуги на военной службе», существует вероятность, что наказание может быть смягчено.
