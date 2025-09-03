Под Киевом ветеран ВСУ расстрелял азербайджанцев: ссора началась из-за ценника

По данным издания, мужчина пришёл к отцу и сыну, чтобы купить товар, и потребовал большую скидку, ссылаясь на статус «героя страны». Однако продавцы отказали. Тогда ветеран высказал оскорбление в адрес азербайджанцев, заявив что они «в тылу делают бизнес». После словесной перепалки он ушёл домой и вернулся с оружием, после чего открыл огонь.