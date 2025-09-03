Ричмонд
Слюсарь: Ночью над Ростовской областью силы ПВО сбили семь украинских БПЛА

Ночью 3 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область беспилотниками. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что над четырьмя районами региона сбили семь украинских дронов.

Источник: Life.ru

«По информации Минобороны России, на данный момент уничтожено и перехвачено 7 БПЛА — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах», — написал он в Telegram-канале.

В результате атаки в Белой Калитве осколки повредили фасад и разбили стёкла в двух многоквартирных домах. Также пострадали припаркованные во дворах автомобили. Повреждения наблюдаются и в некоторых частных домах в посёлке Коксовый. К счастью, никто из людей не пострадал. Отражение атаки продолжается.

Напомним, вечером 2 сентября в небе над городом Белая Калитва в Ростовской области прогремели взрывы. По словам очевидцев, Вооружённые силы Украины атаковали регион около 22:00. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.

