Попавший в тюрьму за взятку экс-глава ГСУ Следкома по Москве досрочно освобожден

Стоит добавить, что это не единственная новость за последние несколько дней, связанная с высокопоставленными функционерами, которые были осуждены за коррупцию. Ранее бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин попросил разрешить ему принять участие в спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.