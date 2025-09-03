Попавший в тюрьму за взятку экс-глава ГСУ Следкома по Москве досрочно освобожден

Ранее занимавший пост руководителя московского Главного следственного управления Следственного комитета России Александр Дрыманов, осужденный на 12 лет лишения свободы за получение взятки от представителя преступного сообщества, был досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
Основанием для прекращения отбывания наказания стало тяжелое заболевание бывшего силовика. Как указали на РИА Новости, судебная инстанция одобрила соответствующее прошение Александра Дрыманова, несмотря на возражения со стороны Прокуратуры.
Решение об освобождении уже вступило в законную силу. Официального подтверждения или опровержения относительно данной информации со стороны правоохранителей еще не последовало.
Стоит добавить, что это не единственная новость за последние несколько дней, связанная с высокопоставленными функционерами, которые были осуждены за коррупцию. Ранее бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин попросил разрешить ему принять участие в спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.