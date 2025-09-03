Ричмонд
Прокуратура Сочи начала проверку инцидента с ребенком в аквапарке

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку информации об инциденте с четырехлетней девочкой в аквапарке отеля «Акваград». Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Сообщения об этом появились в социальных сетях, где говорилось, что ребенок якобы едва не задохнулся от пены во время пенной вечеринки у бассейна.

В публикациях в соцсетях также упоминается, что медработник отеля не смог оказать помощь ребенку, и мать девочки самостоятельно занималась ее лечением после происшествия.

Прокуратура Краснодарского края подтвердила, что организована проверка по информации, размещенной в социальных сетях. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поток пены за считаные минуты накрыл детей с головой, однако организаторы не выключили аппарат, хотя ее уровень превышал рост малышей. Никакой техники безопасности и возрастных ограничений у мероприятия не было.