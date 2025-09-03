Ричмонд
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников

В Анапе запущена городская система оповещения на фоне угрозы атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Власти Анапы предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. В городе начала работу система оповещения. Соответствующее заявление распространила городская администрация.

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», — передает Telegram-канал мэрии.

Жителям курорта рекомендовано оставаться в помещениях и переместиться в комнаты без окон — такие как ванные, туалеты, коридоры или кладовые — для обеспечения безопасности.

Напомним, что в Краснодарском крае в ночь на 1 сентября была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителям региона поступили экстренные оповещения от МЧС, в которых отметили повышенную опасность для Новороссийска, Славянского, Анапского, Темрюкского и Крымского районов.

Кроме этого, в июле из-за падение обломков беспилотника, повредивших контактную сеть, на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области, было задержано около 50 железнодорожных рейсов.

