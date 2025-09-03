В Москве арестовали экс-главу КБ «Мотор» по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержан бывший генеральный директор конструкторского бюро «Мотор» Станислав Алымов, сообщает газета «Коммерсантъ». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое может быть связано с договором о поставке станков для нужд КБ.