В Москве арестовали экс-главу КБ «Мотор» по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержан бывший генеральный директор конструкторского бюро «Мотор» Станислав Алымов, сообщает газета «Коммерсантъ». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое может быть связано с договором о поставке станков для нужд КБ.
Конструкторское бюро «Мотор», основанное в 1961 году, является важным подразделением российской космической отрасли и входит в структуру ЦЭНКИ «Роскосмоса». Алымов возглавил КБ в 2022 году, ранее работал главным технологом.
Ранее экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО.