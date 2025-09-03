Ричмонд
В Германии предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

Виновная сторона во взрыве газопроводов «Северные потоки» должна выплатить компенсацию ущерба ФРГ. Об этом заявил депутат оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Депутат Бундестага надеется на взыскание компенсаций после взрыва газопроводов.

Виновная сторона во взрыве газопроводов «Северные потоки» должна выплатить компенсацию ущерба ФРГ. Об этом заявил депутат оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«От виновной стороны следовало бы потребовать компенсации за взрывы газопроводов», — передает РБК слова Котре. Он добавил, что власти ФРГ не станут добиваться выплат, поскольку поддерживают Украину.

В Италии апелляционный суд Болоньи скоро рассмотрит вопрос о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северные потоки». По данным следствия, в составе небольшой группы Кузнецов отплыл от берегов Германии на яхте и установил бомбы на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Сам подозреваемый говорит, что на момент взрывов в 2022 году служил в ВСУ командиром. Прежде, чем уволиться со службы, он успел поработать и в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
