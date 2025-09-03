В Германии предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

В Италии апелляционный суд Болоньи скоро рассмотрит вопрос о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северные потоки». По данным следствия, в составе небольшой группы Кузнецов отплыл от берегов Германии на яхте и установил бомбы на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Сам подозреваемый говорит, что на момент взрывов в 2022 году служил в ВСУ командиром. Прежде, чем уволиться со службы, он успел поработать и в Службе безопасности Украины (СБУ).