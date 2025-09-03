Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын побеседовали перед парадом в Пекине

В пекинской столице 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по московскому времени) на площади Тяньаньмэнь состоится масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. По информации представителя Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии будет задействовано 45 военных подразделений, а продолжительность парада составит около 70 минут.