Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын побеседовали перед парадом в Пекине

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись несколькими словами во время прохода к трибуне парада в Пекине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Главы государств также выразили почтение китайским ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях Второй мировой войны. Торжественное мероприятие на площади Тяньаньмэнь в Пекине начнется в ближайшие минуты.
В пекинской столице 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 по московскому времени) на площади Тяньаньмэнь состоится масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. По информации представителя Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии будет задействовано 45 военных подразделений, а продолжительность парада составит около 70 минут.
На праздничную церемонию приглашены руководители 26 зарубежных государств, в числе которых президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.