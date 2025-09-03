Конгресс США опубликовал 33 тысячи документов по делу Эпштейна

Часть документов была отредактирована.
Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США опубликовал более 33 тысяч материалов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его обвиняют в растлении малолетних. С деталями можно ознакомиться на сайте ведомства.
В комитете объяснили, что сведения предоставил Минюст страны. Часть из десятков тысяч документов подверглась редактуре для защиты жертв сексуальной эксплуатации. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы получить ответы и сделать это как можно скорее», — заявил председатель комитета Джеймс Комер. Он подчеркнул, что расследование будет продолжено до полного выяснения всех обстоятельств, связанных с деятельностью Эпштейна и возможным участием других лиц.
В опубликованных материалах содержатся показания свидетелей, переписка, а также данные о финансовых операциях Эпштейна. Документы касаются периода с 2002 по 2005 год, когда, по данным прокуратуры, финансист приглашал в свой дом на Манхэттене множество несовершеннолетних девушек. Самой младшей из которых было 14 лет.
Силовики задержали Эпштейна в июле 2019 года. Уголовное дело против финансиста прекратили в августе 2019 года после его самоубийства в тюрьме. В число знакомых Эпштейна входили экс-президент США Билл Клинтон и действующий лидер страны Дональд Трамп.
В начале августа Клинтона и его супругу Хиллари вызывали в Конгресс по делу Эпштейна, передает «Национальная служба новостей». Позже Трамп публично поддержал намерение своей жены Меланьи подать иск против сына бывшего главы государства — Джо Байдена Хантера за клевету, связанную с Эпштейном, напоминает телеканал 360.