Началась прямая трансляция парада в Пекине с участием Путина

За ходом торжественного шествия будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств, среди которых президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Согласно сведениям Центрального телевидения Китая, вечером того же дня в Доме народных собраний состоится официальное приемное мероприятие с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высокопоставленных представителей властей. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.