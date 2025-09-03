Суд конфисковал 10 зарубежных квартир экс-чиновника Фролова в Новосибирске

В надзорном ведомстве сообщили, что экс-чиновник зарегистрировал на свою супругу Ирину девять автомобилей иностранного производства, а также апартаменты в Турции и Грузии. Его несовершеннолетнему сыну были переписаны квартиры в Таиланде и Турции. Также на сына оформили здание площадью 900 квадратных метров в Новосибирске и криптовалюту Tether на сумму 7,4 миллиона рублей.