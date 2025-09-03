Обломки украинских БПЛА упали в двух районах Краснодарского края

Обломки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в двух районах Краснодарского края. Об этом в среду, 3 сентября, сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района были повреждены окна и стены трех домовладений, однако серьезных разрушений не зафиксировано. В хуторе Могукоровском Крымского района взрывной волной выбило окна в одном из домов.
На местах падения обломков работают экстренные и специальные службы, говорится в сообщении.
Кроме того, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО), рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, около 22:00, когда в небе над городом были слышны взрывы и работа ПВО.