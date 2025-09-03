Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки украинских БПЛА упали в двух районах Краснодарского края

Обломки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в двух районах Краснодарского края. Об этом в среду, 3 сентября, сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Обломки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в двух районах Краснодарского края. Об этом в среду, 3 сентября, сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района были повреждены окна и стены трех домовладений, однако серьезных разрушений не зафиксировано. В хуторе Могукоровском Крымского района взрывной волной выбило окна в одном из домов.

На местах падения обломков работают экстренные и специальные службы, говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО), рухнули около жилой многоэтажки. Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, около 22:00, когда в небе над городом были слышны взрывы и работа ПВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше