Парад в Пекине открылся пролетом 28 вертолетов. Видео

Парад в честь 80-й годовщины победы над Японией открылся в Пекине 3 сентября пролетом 28 вертолетов, которые пронесли над площадью Тяньаньмэнь флаг Китая и выстроились в небе в символическую цифру 80. В церемонии приняли участие представители всех видов Народно-освободительной армии Китая, а также новые роды войск — военно-космические, кибернетические и информационной поддержки. Трансляцию проводят журналисты.