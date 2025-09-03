Парад в Пекине открылся пролетом 28 вертолетов. Видео

Военный парад в Пекине проходит на площади Тяньаньмэнь 3 сентября.
Парад в честь 80-й годовщины победы над Японией открылся в Пекине 3 сентября пролетом 28 вертолетов, которые пронесли над площадью Тяньаньмэнь флаг Китая и выстроились в небе в символическую цифру 80. В церемонии приняли участие представители всех видов Народно-освободительной армии Китая, а также новые роды войск — военно-космические, кибернетические и информационной поддержки. Трансляцию проводят журналисты.
«Авиацию армии Китая продемонстрировали на военном параде. Вертолеты воспроизвели в небе цифру 80 в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — передают журналисты. Трансляцию приводит телеканал «Россия 24». URA.RU также проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
Впервые в истории парадов в КНР в торжественном марше приняли участие военно-космические войска, войска киберпространства. Как подчеркнул комментатор прямой трансляции, эти подразделения созданы для решения стратегических задач.
Также впервые по площади Тяньаньмэнь прошел расчет новейших войск информационной поддержки. Их основная задача заключается в обеспечении победы в современных информационных и интеллектуальных войнах. Всего в параде были задействованы три главных флага: государственный флаг КНР, знамя Коммунистической партии Китая (отличающееся схожестью с флагом СССР) и флаг Народно-освободительной армии Китая.
После пролета вертолетов пилоты заняли места в кабинах самолетов, стартовал проход пеших расчетов. В мероприятии приняли участие около 15 тысяч военнослужащих. Парад транслировался на всю страну. Власти КНР подчеркивают, что появление новых родов войск отражает растущую роль высоких технологий и информационной безопасности в национальной обороне страны.
Парад на площади Тяньаньмэнь проходит в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидеров еще десятков государств. Журналисты URA.RU также находятся в настоящий момент в Пекине, куда приехали для освещения события.