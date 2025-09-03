Американец столкнулся с медведем в дверном проеме собственного дома

В США медведь проник в дом жителя штата Нью-Йорк, где затем напал на него. Об этом сообщила местная телекомпания WNYT.
Все произошло в минувшие выходные в поселке Кайро. Дикое животное каким-то образом пробралось в прихожую дома, где мужчина хранил еду и оставлял пакеты с мусором.
Известно, что американец до последнего не знал о том, что в его доме находится незваный гость, пока не столкнулся с ним в дверном проеме. Телеканал не смог получить точную информацию о повреждениях, которые нанесло животное мужчине. По некоторым данным, медведь или укусил хозяина дома, или ударил его лапой.
К счастью, мужчине удалось спастись — он побежал в дом соседа, где дожидался приезда сотрудников департамента охраны окружающей среды штата. О судьбе медведя телеканал не уточнил, однако владельцу жилого помещения понадобилась госпитализация.
В департаменте добавили, что нападения медведей на людей в штате Нью-Йорк бывают очень редко. Как правило, это происходит весной, когда звери выходят из спячки и находятся в поиске калорийной пищи.
Ранее сообщалось, что медведь зверски покалечил медсестру на Аляске.
