Американец столкнулся с медведем в дверном проеме собственного дома

Известно, что американец до последнего не знал о том, что в его доме находится незваный гость, пока не столкнулся с ним в дверном проеме. Телеканал не смог получить точную информацию о повреждениях, которые нанесло животное мужчине. По некоторым данным, медведь или укусил хозяина дома, или ударил его лапой.