ВСУ совершили массированную атаку по регионам России: карта атак БПЛА 3 сентября

В Ростовской области отражена воздушная атака.
Ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали Республику Крым, Ростовскую, Брянскую, Белгородскую и Смоленскую области. Пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано, но в некоторых районах есть повреждения зданий и автомобилей. В связи с угрозой атак в ряде аэропортов введены временные ограничения на полеты. Подробнее о ночных ударах по России — в материале URA.RU.
Атаки БПЛА по регионам.
Республика Крым.
Минобороны РФ сообщило, что над территорией Крыма сбито семь украинских БПЛА. Еще десять дронов уничтожены над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы продолжают работу.
Ростовская область.
Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале сообщил об отражении атаки семи украинских беспилотников в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах. В Белой Калитве осколки повредили фасад и стекла двух многоквартирных домов, а также припаркованные автомобили. В поселке Коксовый разбиты стекла в нескольких частных домах. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем.
Брянская область.
Губернатор Александр Богомаз подтвердил уничтожение двух БПЛА самолетного типа над регионом силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы продолжают работу, написал глава в своем telegram-канале.
Белгородская область.
Один украинский беспилотник был сбит над территорией региона, сообщило Минобороны РФ. Губернатор региона не предоставил дополнительных деталей, но, по данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.
Смоленская область.
Губернатор Василий Анохин сообщил, что ночью над регионом сбит один украинский БПЛА. Обломки не причинили вреда людям или инфраструктуре. Анохин призвал жителей избегать открытых пространств при угрозе атак, не снимать действия ПВО и сообщать о частях дронов в экстренные службы по номеру 112.
Пензенская и Воронежская области.
На территориях регионов вводился режим опасности атаки БПЛА. Об этом писали главы регионов в своих соцсетях. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что опасность отменена.
Общая ситуация.
Атаки украинских БПЛА, зафиксированные в ночь со 2 на 3 сентября, были успешно отражены российскими средствами ПВО. В воздушном пространстве над акваторией Черного моря были зафиксированы 10 беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым обнаружено семь БПЛА, столько же зафиксировано над Ростовской областью. В Брянской области зарегистрированы два беспилотника, еще один — в небе над Белгородской областью.
Ограничения в аэропортах.
Ограничения вводились в аэропортах Геленджика, Калуги и Саратова. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. В Калуге позже ограничения были сняты.