В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей

В полиции пояснили, что 8 августа в отдел полиции «Октябрьский» поступило сообщение о том, что у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске на несовершеннолетнего напал неизвестный и похитил у него деньги в сумме более 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).