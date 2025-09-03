Ричмонд
Слюсарь подтвердил проблемы на жд-станции после атаки БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 3 сентября движение поездов на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области было временно нарушено из-за атаки беспилотников. Соответствующую информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 3 сентября движение поездов на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области было временно нарушено из-за атаки беспилотников. Соответствующую информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва десятка пассажирских поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на Ростовскую область.

«В результате атаки БПЛА этой ночью на жд-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор в своем telegram-канале. Он также сообщил об оцеплении здания железнодорожной станции экстренными службами. Также задействованы саперы.

В настоящее время работа контактной сети восстановлена, но движение поездов осуществляется с задержками. В РЖД уточнили, что в результате атаки дронов были задержаны 26 поездов в регионе.

