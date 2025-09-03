Слюсарь: из-за атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются поезда

Задержки в движении поездов наблюдаются из-за атаки БПЛА на железнодорожную станцию Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В результате атаки БПЛА этой ночью на ж/д станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети», — написал он в своём Telegram-канале.
Врио губернатора уточнил, что пассажирам помогают сотрудники РЖД. Слюсарь также отметил, что на крыше здания станции оказался неразорвавшийся боеприпас, из-за чего была проведена эвакуацию.
Он подчеркнул, что никто не пострадал. Для обезвреживания опасного предмета привлечены сапёры.
РЖД, в свою очередь, проинформировала, что из-за проблем с контактной сетью задерживаются 26 поездов. В организации добавили, что электроснабжение восстановлено.
Напомним, в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка в Ростовской области в результате падения БПЛА была нарушена работа контактной сети, что привело к временной остановке железнодорожного движения на этом участке.