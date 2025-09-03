Ущерб по делу ОПГ, грабившей участников СВО в Шереметьев, увеличился до ₽3 млн

Размер ущерба в деле организованной преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств у участников специальной операции в аэропорту Шереметьево, достиг трех миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат одного из обвиняемых Павел Чигилейчик.
Общая сумма ущерба увеличилась до 3 миллионов рублей, уточнил собеседник средства массовой информации. Он добавил, что ранее речь шла о сумме, не превышавшей одного миллиона.
По данным следствия, по указанному делу были задержаны около 30 человек. Среди фигурантов проходит предполагаемый руководитель преступной группировки Алексей Кабочкин.
Согласно материалам следствия, участники ОПГ совершали противоправные действия в отношении военнослужащих, прибывавших в аэропорт Шереметьево. Злоумышленники выставляли заведомо завышенные счета за такси, многократно превышавшие реальную стоимость поездок.
В частности, вместо стандартных двух тысяч рублей с военнослужащих требовали оплату в размере 40 или даже 90 тысяч. Тем, кто отказывался платить, преступники угрожали применением физической силы.
Примечательно, что в состав преступной группировки входили и сотрудники правоохранительных органов, которые предоставляли информацию о прибывающих участниках специальной военной операции.
Читайте также: Предполагаемого участника ОПГ на каменской автомойке задержали на дне рождения.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.