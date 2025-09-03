Ричмонд
Почти 30 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за ночной атаки БПЛА

В Ростовской области в результате падения БПЛА в районе станции Кутейников (участок Россошь — Лихая) задерживаются 26 пассажирских поездов.

В Ростовской области в результате падения БПЛА в районе станции Кутейников (участок Россошь — Лихая) задерживаются 26 пассажирских поездов. Об этом сообщила «Телеграмма РЖД».

Как уточняется, в ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции пропало напряжении в контактной сети. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

Максимальное отставание от графика по состоянию на 06:00 по московскому времени составляет 4 часа и 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам.

Сейчас железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки составов.

Добавим, что при падении БПЛА никто из людей не пострадал.

Читайте также: Обломки БПЛА повредили дома в двух районах Краснодарского края.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

