Почти 30 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за ночной атаки БПЛА

Как уточняется, в ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции пропало напряжении в контактной сети. Электроснабжение было оперативно восстановлено.
Максимальное отставание от графика по состоянию на 06:00 по московскому времени составляет 4 часа и 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам.
Сейчас железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки составов.
Добавим, что при падении БПЛА никто из людей не пострадал.
