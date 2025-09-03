МИД РФ не исключил вину Запада в ударах Киева по нефтепроводу «Дружба»

Украина в 2025 году неоднократно атаковала нефтепровод «Дружба», через который ряд европейских стран получают энергоресурсы от России. Только в августе за одну неделю объект был атакован несколько раз. После одной из атак глава МИД Венгрии сообщал о прекращении поставок нефти в страну, а восстановительные работы продолжаются до сих пор. Захарова характеризовала атаки на объекты как «чистой воды бандитизм».