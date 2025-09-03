Ричмонд
В США акула оторвала девочке часть ноги, когда она играла на мелководье

У ребенка после укуса развилась инфекция.

Акула напала на 8-летнюю Харпер Очоа на одном из пляжей Техаса, она оторвала часть ноги ребенку, пишет New York Post.

По словам матери пострадавшей Кристи, ее дочь играла на мелководье, когда акула подплыла к ней сзади и схватила за ногу. Семья бросилась на помощь Харпер и смогла отбить животное.

«Было так много крови, что трудно было осознать, что происходит», — поделилась Кристи.

Сначала родные подумали, что девочку атаковал скат, добавила мать.

Харпер доставили в больницу, ей наложили 13 швов. Через несколько дней у ребенка развилась инфекция, пока девочка остается в больнице.

По словам Кристи, ее дочь несмотря на трудности находится в хорошем настроении и ждет выписки.

Ранее в США 8-летний мальчик едва не лишился ноги из-за атаки акулы во время подводной охоты.