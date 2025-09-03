10 квартир за границей и другое имущество экс-чиновника арестованы судом в Новосибирске

По требованию Генпрокуратуры были арестованы 48 объектов недвижимости и другое имущество экс-чиновника Андрея Фролова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По данным «Коммерсанта», он руководил компаниями, приносившими более 4,5 миллиарда рублей в год, при этом прятал свои многочисленные активы.