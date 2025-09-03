10 квартир за границей и другое имущество экс-чиновника арестованы судом в Новосибирске

Новосибирский суд арестовал 48 объектов недвижимости Андрея Фролова, бывшего чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС. В списке его имущества 10 квартир, расположенных за пределами России: в Грузии, Таиланде и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Коммерсантъ».
Согласно материалам дела, Андрею Фролову инкриминируется воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и превышение должностных полномочий. Так в 2015 году, инвестируя в бизнес на территории Алтайского края, Фролов «путем шантажа, угроз привлечения к уголовной ответственности, а в последующем фальсификации документов обеспечил передачу всех долей общества», которые были оценены в 30 млн рублей, своему знакомому.
«Ъ» также пишет, что в распоряжении Фролова находилась группа компаний «Алтайагроснаб», чей доход за прошлый год превысил 4,5 млрд рублей. Общая стоимость только выявленных активов, включая 42 премиальных автомобиля, оценивается в 372,9 млн рублей, при этом многие объекты недвижимости и транспортные средства были скрыты или оформлены на подставных лиц.
Разбирательство прошло в рамках антикоррупционного иска, который генеральный прокурор Игорь Краснов направил в Заельцовский районный суд Новосибирска. Иск был подан против Андрея Фролова, членов его семьи и других соответчиков. После принятия заявления было принято решение об аресте всего движимого и недвижимого имущества ответчиков.