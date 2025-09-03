Полиция задержала мигранта за попытку изнасилования девочки в Ленобласти

Инцидент произошел 31 августа у дома 33 по Оборонной во Всеволожском районе Ленобласти. 13-летняя школьница, ехавшая на самокате, столкнулась с неизвестным мужчиной. Он отобрал транспортное средство и силой потащил ребенка в лес. Сцену увидела мимо проходившая женщина с собакой и спасла школьницу.