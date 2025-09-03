Девушка заплатила астрономическую сумму за ужин вместо сбежавшего со свидания мужчины

Мужчина выбрал для встречи престижный ресторан в центре города, где заказал ужин на двоих и бутылку элитного шампанского стоимостью 740 тысяч рублей. Под предлогом посещения туалета он покинул заведение и бесследно исчез, не ответив на последующие звонки. Девушка была вынуждена самостоятельно разбираться с гигантским счетом, обратившись за финансовой помощью к знакомым, после чего подала заявление в полицию.