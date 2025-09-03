Ричмонд
Девушка заплатила астрономическую сумму за ужин вместо сбежавшего со свидания мужчины

В Гонконге задержан мужчина, обвиняемый в том, что он сбежал с романтического свидания, оставив свою спутницу с астрономическим счетом на общую сумму 870 тысяч рублей.

Инцидент, о котором сообщило издание South China Morning Post, произошел после того, как пара, познакомившаяся в Telegram год назад, наконец решила встретиться лично.

Мужчина выбрал для встречи престижный ресторан в центре города, где заказал ужин на двоих и бутылку элитного шампанского стоимостью 740 тысяч рублей. Под предлогом посещения туалета он покинул заведение и бесследно исчез, не ответив на последующие звонки. Девушка была вынуждена самостоятельно разбираться с гигантским счетом, обратившись за финансовой помощью к знакомым, после чего подала заявление в полицию.

Правоохранительным органам потребовалось менее суток, чтобы задержать 23-летнего подозреваемого по фамилии Вонг. При задержании у него была обнаружена та же одежда, в которой он был в ресторане. Теперь ему грозит обвинение в присвоении имущества путем обмана.

