В Красноярском крае совершил аварийную посадку Ил-76

«Проводится проверка, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в аэропорту Черемшанка.
Телеграм-канал Shot пишет, что самолет поднялся в воздух в 6:30 по местному времени (2:30 мск), но из-за возникших проблем с двигателем был вынужден совершить посадку. Для нее выбрали аэродром Черемшанка по соседству с аэропортом Красноярска.
1 сентября в США два самолета столкнулись в аэропорту Форт-Морган в Колорадо из-за попытки одновременно зайти на посадку на одну и ту же взлетно-посадочную полосу. Как минимум один человек погиб.