В Красноярском крае совершил аварийную посадку Ил-76

Телеграм-канал Shot пишет, что самолет поднялся в воздух в 6:30 по местному времени (2:30 мск), но из-за возникших проблем с двигателем был вынужден совершить посадку. Для нее выбрали аэродром Черемшанка по соседству с аэропортом Красноярска.