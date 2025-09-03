Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае совершил аварийную посадку Ил-76

В Красноярске в аэропорту совершил аварийную посадку военный Ил-76 — он выкатился за пределы полосы, подтвердили РБК в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Источник: РБК

«Проводится проверка, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в аэропорту Черемшанка.

Телеграм-канал Shot пишет, что самолет поднялся в воздух в 6:30 по местному времени (2:30 мск), но из-за возникших проблем с двигателем был вынужден совершить посадку. Для нее выбрали аэродром Черемшанка по соседству с аэропортом Красноярска.

1 сентября в США два самолета столкнулись в аэропорту Форт-Морган в Колорадо из-за попытки одновременно зайти на посадку на одну и ту же взлетно-посадочную полосу. Как минимум один человек погиб.