Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний мальчик едва не утонул в бассейне в Башкирии

Вчера, 2 сентября, в Куюргазинском районе произошел несчастный случай, при котором едва не погиб маленький ребенок.

Источник: Freepik

Все произошло в селе Новомурапталово ближе к вечеру. В бассейне на Больничной улице едва не утонул двухлетний малыш. Кроху экстренно доставили в больницу города Кумертау.

Обстоятельства происшествия еще предстоит установить правоохранителям.