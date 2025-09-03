Двухлетний мальчик едва не утонул в бассейне в Башкирии

Все произошло в селе Новомурапталово ближе к вечеру. В бассейне на Больничной улице едва не утонул двухлетний малыш. Кроху экстренно доставили в больницу города Кумертау.
Обстоятельства происшествия еще предстоит установить правоохранителям.
Вчера, 2 сентября, в Куюргазинском районе произошел несчастный случай, при котором едва не погиб маленький ребенок.
