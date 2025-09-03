Ил-76 совершил аварийную посадку под Красноярском

«Борус» отмечает, что Черемшанский аэропорт в основном используется малой авиацией, и его взлетно-посадочная полоса могла оказаться слишком короткой для такого крупного борта как Ил-76. Вероятно, это и стало причиной того, что он выкатился за полосу.