Ил-76 совершил аварийную посадку под Красноярском

Детали происшествия уточняет телеграм-канал «Борус». Воздушное судно, направлявшееся в Улан-Удэ, вылетело из аэропорта Красноярск в 6:30 местного времени. Буквально через несколько минут после взлета возникли проблемы с двигателем, что вынудило экипаж начать экстренную посадку на ближайший свободный аэродром.
«Борус» отмечает, что Черемшанский аэропорт в основном используется малой авиацией, и его взлетно-посадочная полоса могла оказаться слишком короткой для такого крупного борта как Ил-76. Вероятно, это и стало причиной того, что он выкатился за полосу.
В министерстве транспорта региона подтвердили ТАСС факт аварийной посадки. В ведомстве также уточнили, что в аэропорту работают оперативные службы, и в настоящее время Черемшанка закрыта для приема других воздушных судов.