Вдова убитого по указанию Фургала потребовала компенсацию

Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Как ранее сообщал Следственный комитет, на фоне длительного конфликта и судебного разбирательства с бизнесменом Евгением Зорей из-за железобетонного завода Фургал организовал его убийство. Следующей жертвой стал его компаньон Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству. После его устранения Фургал также завладел его долей в общем бизнесе — компании, которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.