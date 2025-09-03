Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

«Во вторник вечером компания Oro Navigacija, обеспечивающая безопасность полетов, получила сообщение от службы авиационной безопасности аэропортов Литвы о подозрительном беспилотнике, замеченном в Лиепкальнисе. Из-за этого дрона самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту», — говорится в сообщении.
Как отметил минтранс, выяснилось, что беспилотник «был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований».
В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел в начале августа, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом.
Самолет литовского президента, который должен был приземлиться в 20:40 по литовскому времени (совпадает с мск) во вторник, смог сесть только в 21:16. В настоящее время «инцидент расследуют ответственные службы», сообщили в министерстве.