Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы во вторник вечером более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона с рекламой, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на министерство транспорта страны.

Источник: AP 2024

«Во вторник вечером компания Oro Navigacija, обеспечивающая безопасность полетов, получила сообщение от службы авиационной безопасности аэропортов Литвы о подозрительном беспилотнике, замеченном в Лиепкальнисе. Из-за этого дрона самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту», — говорится в сообщении.

Как отметил минтранс, выяснилось, что беспилотник «был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований».

В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел в начале августа, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом.

Самолет литовского президента, который должен был приземлиться в 20:40 по литовскому времени (совпадает с мск) во вторник, смог сесть только в 21:16. В настоящее время «инцидент расследуют ответственные службы», сообщили в министерстве.