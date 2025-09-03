Между двумя провалами грунта на улице Лесной запустили шаттл

«ГАЗель» будет курсировать от места первого провала — ул. Лесная, 429/48 — до старой конечной остановки автобуса № 12. От неё людям необходимо будет дойти пешком до новой обустроенной остановки. «ГАЗель» будет работать с 7:00 до 20:00, интервал движения — каждые полчаса.
Кроме того, с Енисейским речным пароходством достигнута договорённость об увеличении количества рейсов по воде от СНТ «Боровое» до города.
В мэрии отметили, что пока начать аварийно-восстановительные работы на проезжей части нет возможности. Поток воды со склона не уменьшается, есть шанс дальнейшего обрушения и склона, и дороги.
«Сейчас на участке установлены железобетонные блоки, ограждающие опасную зону, организован пешеходный проход. Специалисты приступят к устранению аварийной ситуации, как только поток воды ослабеет. Планируется очистка водопропускной канавы, отсыпка и укрепление обочины», — пояснили в пресс-службе.